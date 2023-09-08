Экс-игрок «Стоктон Хит» Завгородний рассказал об особенностях города Стоктон

Сегодня, 16:16
Бывший нападающий клуба АХЛ «Стоктон Хит» Дмитрий Завгородний рассказал об особенностях города Стоктон.
«В Стоктоне очень развита гангстерская тема, гангстерское движение. Самому не хочется попадать в какие-то передряги, немного страшно, так что просто тренируешься и едешь домой.
Со мной никаких неприятных ситуаций не было, просто чувствуешь, что там не совсем безопасно. Люди всякие ходят, наркоманы какие-то, просто подозрительные персонажи, ищущие какие-то проблемы, желающие докопаться до кого-то. Так что там жил очень аккуратно – быстро в магазин, быстро домой. Сидишь дома, стараешься не гулять, не ездить в какие-то сомнительные места», – цитирует Завгороднего Metaratings.ru.
Завгородний был выбран драфте НХЛ 2018 года «Калгари» под 198 номером. В сезоне-2020/21 он выступал за фарм-клуб «Калгари» - «Стоктон Хит». В АХЛ он провел 41 матч, в которых набрал 5 (1+4) очков.
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