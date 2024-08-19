Экс-президент ФХР Стеблин оценил проведение Кубка дружбы

Бывший президент Федерации хоккея России (ФХР), член правления ФХР Александр Стеблин поделился мнением о проведении Евро-Азиатском Кубке дружбы.

«В нынешней ситуации такой турнир перспективный, и его надо поддерживать и развивать. Сравнивать тот же «Хумо» с той командой, в которой я играл, смысла нет. Мы ведь играли против команд из Омска, Тюмени, Хабаровска», — приводит слова Стеблин.

Квалификация турнира прошла в Ташкенте с 15 по 18 августа. В ней приняли участие АКМ (Россия), чемпион Казахстана «Арлан», вице-чемпион Белоруссии «Брест» и узбекистанский «Хумо». Игроки «Хумо» стали победителями квалификации, второе место занял АКМ.