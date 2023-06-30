Экс-тренер Сергеева заявил, что не может представить арест хоккеиста за шпионаж

Российский тренер Олег Комиссаров, отреагировал на новость, что в Польше задержали российского хоккеиста по обвинению в шпионаже. Как сообщает РБК-Спорт, это может быть 20-летний защитник клуба «Заглембе» и бывший подопечный тренера Максим Сергеев.

«Ничего не слышал по поводу Сергеева. У меня с ним почему-то пропала связь. Думаю, что она прекратилась с его стороны. Не могу ничего сказать по поводу новостей о его аресте за шпионаж, даже не могу представить такое», — сказал Комиссаров «СЭ».

Ранее Олег Комиссаров тренировал Сергеева в команде «Спартак» 2003 года рождения.