Экс-тренер Сергеева заявил, что не может представить арест хоккеиста за шпионаж

Сегодня, 12:24
Российский тренер Олег Комиссаров, отреагировал на новость, что в Польше задержали российского хоккеиста по обвинению в шпионаже. Как сообщает РБК-Спорт, это может быть 20-летний защитник клуба «Заглембе» и бывший подопечный тренера Максим Сергеев.
«Ничего не слышал по поводу Сергеева. У меня с ним почему-то пропала связь. Думаю, что она прекратилась с его стороны. Не могу ничего сказать по поводу новостей о его аресте за шпионаж, даже не могу представить такое», — сказал Комиссаров «СЭ».
Ранее Олег Комиссаров тренировал Сергеева в команде «Спартак» 2003 года рождения.
30 июня стало известно, что польские спецслужбы арестовали хоккеиста из России по обвинению в шпионаже. В пресс-службе министра — координатора по делам спецслужб считают, что россиянин «в пользу иностранной разведки выполнял в Польше задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах».