Тихомиров: «Создание федерации хоккея на Чукотке откроет новые возможности для спортсменов»

Временно исполняющий обязанности начальника департамента физической культуры и спорта Чукотского автономного округа (ЧАО) Евгений Тихомиров рассказал об открытии федерации хоккея на Чукотке.

«В этом году хоккейный тренер Артем Филиппов выдвигает инициативу по открытию федерации хоккея на Чукотке, благодаря чему у региона появится возможность обратить на себя большее внимание со стороны Федерации хоккея России, что в перспективе повлияет на дальнейшее развитие этого вида спорта в регионе и открывает новые возможности для спортсменов», — цитирует Тихомирова ТАСС.

В конце апреля двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов вместе с другими легендами отечественного хоккея посетил Чукотку. Фетисов подчеркнул, что у местных спортсменов нет возможности играть в командах КХЛ.