Фальковский считает, что СКА заслужил победу над московским «Динамо»

Защитник СКА Степан Фальковский высказался о победе над московским «Динамо» (5:3) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Рад, что команда победила. В хорошем настроении заходим в раздевалку. Обязательно поблагодарим наших болельщиков. Идем дальше в хорошем настроении», — приводит «Спорт День за Днем» слова Фальковского.

Также он прокомментировал фол против защитника команды Александра Никишина.

«Там неприятный момент был. Игрок «Динамо» был неправ. А так, думаю, мы заслуживали победы. Забили важные голы и выиграли», — добавил игрок.

СКА одержал девятую победу подряд в КХЛ. На данный момент клуб из Санкт-Петербурга занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 44 очками после 35 игр.