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Сегодня, 19:10

Фетисов ответил, как натурализация игроков повлияет на российский хоккей

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, как относится к натурализации спортсменов.

«Пусть получают (российское гражданство. — Прим. «СЭ»). Если они останутся гражданами страны, будут здесь жить, растить своих детей, то это хорошо», — цитирует Фетисова Legalbet.ru.

По его словам, любые ограничения — это возможность найти выход всякий раз.

«Надо собирать лучших, а не заниматься трюками. На самом деле это пример той же НХЛ. Половина игроков местных, американских, остальные — европейцы. Но ничего, у канадцев и американцев по-прежнему сильнейшие сборные. Если будут играть лучшие, то и уровень соревновательности и конкуренции будет высоким», — добавил Фетисов.

Ранее канадский нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт указом президента РФ Владимира Путина получил российское гражданство.

Источник: Legalbet.ru
КХЛ
Вячеслав Фетисов

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