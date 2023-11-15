Фетисов о Тардифе: «Слабенький конъюнктурщик. Короче, ни о чем»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о президенте Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люке Тардифе.

«Мне кажется, парень совсем не туда попал, особенно в это непростое время. Хоккей — самая перспективная и развивающаяся игра, и ей нужен совершенно другой управленец. Думаю, наша федерация недоработала — выбрали не того человека. Мы видим то, что видим, — совсем слабенький, конъюнктурщик. Короче, ни о чем», — цитирует Фетисова РИА «Новости Спорт».

Экс-защитник ЦСКА добавил, что после одного общения с Тардифом понял, что это худший вариант на должность руководителя ИИХФ.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ) с марта 2022 года.