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Сегодня, 00:13

Фетисов о Тардифе: «Слабенький конъюнктурщик. Короче, ни о чем»

Руслан Минаев
Вячеслав Фетисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о президенте Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люке Тардифе.

«Мне кажется, парень совсем не туда попал, особенно в это непростое время. Хоккей — самая перспективная и развивающаяся игра, и ей нужен совершенно другой управленец. Думаю, наша федерация недоработала — выбрали не того человека. Мы видим то, что видим, — совсем слабенький, конъюнктурщик. Короче, ни о чем», — цитирует Фетисова РИА «Новости Спорт».

Экс-защитник ЦСКА добавил, что после одного общения с Тардифом понял, что это худший вариант на должность руководителя ИИХФ.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ) с марта 2022 года.

Источник: РИА
Вячеслав Фетисов
Люк Тардиф
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