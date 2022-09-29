ФХР надеется, что представители ИИХФ примут участие в Международном хоккейном форуме в Москве

Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов сообщил, что организация будет привлекать представителей Международной федерации хоккея (ИИХФ) к участию в Международном хоккейном форуме в Москве.

«Международный хоккейный форум состоится, но больше в виртуальном варианте. Все-таки действуют ограничения, в том числе коронавирусные, сложно с пересечением границ. Поэтому планируем, готовимся», — приводит ТАСС слова Курбатова.

В предыдущие годы руководители ИИФХ посещали форум.

«В этом году, конечно, никто никуда не поедет, но постараемся максимально их тоже задействовать. Потому что ИИХФ остается основной организацией, объединяющей хоккей вне Национальной хоккейной лиги (НХЛ)», — добавил он.

Форум традиционно проводится в Москве в декабре во время Кубка Первого канала.