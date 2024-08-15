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Сегодня, 13:56

Форвард «Гренобля» Любимов рассказал, как ездил по Франции под песни Михаила Круга

Виктория Кравченко
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Нападающий «Гренобля» Роман Любимов сообщил, как ездил по Франции на машине под песни Михаила Круга.

«В первый день, когда мне выдали машину во Франции, я включил Круга и ездил с открытыми окнами. А у меня: «Здравствуйте, я говорю вам — здравствуйте». Надо было показать, что вот я — тверской приехал. Французы никак не реагировали, не обращали внимания. Дурачок какой-то из Твери едет», — цитирует Любимова Legalbet.

Любимов провел сезон-2023/24 в «Гренобле», с которым выиграл Кубок Франции по хоккею. Всего форвард сыграл 38 матчей за французский клуб и набрал 39 (14+25) очков.

Источник: Legalbet
Роман Любимов
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