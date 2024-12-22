Гафуров: «В ИИХФ считают большой потерей отсутствие России в мировом хоккее»

Вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходир Гафуров заявил, что представители Международной федерации хоккея (ИИХФ) высказывают мнение, что отсутствие сборных России и Белоруссии на международных турнирах является большой потерей

«Обсуждают, что участие российской сборной в ближайших Олимпийских играх придало бы больше привлекательности турниру, — приводит РИА Новости слова Гафурова. — На чемпионатах мира и конгрессах всегда возникает ощущение, что кого-то не хватает для интриги, чтобы сами соревнования были полноценными».

Гафуров подчеркнул, что так считает не только он, и добавил, что нужно ждать политически глобальных изменений.

В 2025 году ИИХФ рассмотрит реинтеграцию сборных России и Белоруссии в сезоне-2025/26, который станет олимпийским.