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Сегодня, 11:42

Гашек: «Я бы хотел, чтобы россияне смогли вернуться на международные турниры»

Даниил Аршавский
Доминик Гашек
Доминик Гашек.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Бывший чешский хоккеист Доминик Гашек заявил, что хотел бы возвращения российских сборных на международные турниры.

«Да, я бы тоже хотел, чтобы россияне смогли вернуться и чтобы турниры с их участием не были большой рекламой боевых действий», — цитирует Гашека РИА «Новости» со ссылкой на соцсети спортсмена.

Ранее экс-голкипер выступал с критикой потенциального допуска ИИХФ сборной России к мировым соревнованиям.

С февраля 2022-го после обострения конфликта на Украине российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях.

Источник: РИА Новости
Доминик Гашек
Хоккей
Сборная России по хоккею
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