Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
НХЛ
Новости
Результаты
Чемпионат мира
МЧМ по хоккею 2023
Лучший хоккеист России
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
ВХЛ
МХЛ
Кубок мира
Женский хоккей
Видео
Олимпиада
Юниорская сборная
Европа
Главная
Хоккей

Сегодня, 11:48

Герман Титов: «Условились с украинцами, что когда собираемся отдыхать, не выясняем отношения»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Герман Титов ответил на вопрос о том, как ему живется в канадском Калгари, где проживает много украинцев.

«С теми, с кем дружил, так и дружим. Сразу договорились, что если какая-то вечеринка с участием русских и украинцев, эту тему не обсуждаем. Вообще. Каждый остается при своем мнении. После того как однажды чуть до драки не дошло, условились, что мы собираемся отдыхать, а не выяснять отношения», — приводит Sport24 слова Титова.

Будучи игроком, Титов выступал за такие команды, как «Химик», «Калгари», «Питтсбург», ТПС, «Эдмонтон» и «Анахайм». После окончания карьеры хоккеиста он начал тренерскую деятельность. С 2023 года 57-летний специалист возглавляет «Академию СКА-юниор».

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-572879-g-titov-kogda-s-ukraintsami-chut-do-draki-ne-doshlo-uslovilis-chto-ne-vyyasnyayem-otnosheniya
Хоккей
Герман Титов
1
Читайте также
Юлия Ефимова: где и как сейчас живет российская пловчиха
В американских гонках едва не погиб гонщик. Но при этом они интереснее унылой «Формулы-1»
Члены экипажа танка «Алеша» вернулись домой в Приморье
Герой экипажа танка «Алеша» поделился эмоциями от возвращения домой
В Калужской области предотвратили готовившийся сторонником «Азова» теракт
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
1.09 19:00
ЦСКА – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Барбашев — о питании хоккеистов: «Можно пить много пива и при этом забрасывать много шайб»