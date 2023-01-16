Глава федерации хоккея Ирана считает, что турнир в Казани поможет подготовиться к чемпионату мира

Президент Иранской хоккейной ассоциации, входящей в состав Федерации конькобежного спорта Ирана, главный тренер мужской и женской национальных команд Кавех Седгхи рассказал, что участие в турнире среди исламских стран в Казани станет хорошей подготовкой для сборной Ирана к ЧМ.

«Два года назад у нас появилась первая ледовая арена, на которой можно проводить международные соревнования, мы стали членами IIHF. Все спортсмены, которых вы видите, играют в хоккей два года, и для них выступить здесь, в Казани, было мечтой, потому что большинство из них являются фанатами «Ак Барса». Мы верим, что бог создал этот город для хоккея, и даже при температуре -30 градусов наши ребята получают огромный опыт, играя в хоккей», — цитирует Седгхи ТАСС.

Сборная Ирана сыграет в группе В третьего дивизиона чемпионата мира, который пройдет в Сараево с 27 февраля по 5 марта.