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11 сентября, 17:12

Глава ИИХФ — о словах Дэйли: «Решение по участию сборной России в ОИ будет принято в феврале 2025»

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Президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что решение по участию сборной России в Олимпийских играх-2026 будет принято в феврале 2025 года.

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли выразил мнение, что россияне не выступят на Олимпиаде-2026

«Решение от МОК и ИИХФ будет принято и опубликовано в феврале 2025 года», — сказал Тардиф ODDS.ru.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо. Церемония открытия состоится 6 февраля 2026 года.

Источник: ODDS.ru

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