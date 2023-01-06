Глава ИИХФ считает, что вопрос отстранения сборных России должен быть вне политики

Глава международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф считает, что организация должна быть свободна от давления и принимать решения по поводу отстранения сборных России и Белоруссии самостоятельно.

«Мы должны находиться вне давления со стороны политики. Если мы будет принимать решения под давлением, то оно будет везде», — приводит слова Тардифа на своей странице в Twitter журналист The Athletic Скотт Уилер.

В феврале 2022 года совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных турниров на неопределенный срок. В мае отстранение продлили на 2023 год.

МЧМ-2023 должен был пройти в Омске и Новосибирске, но в итоге был перенесен в Канаду. Сборную России отстранили от участия в турнире.