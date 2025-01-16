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Сегодня, 17:04

Глава Смоленской области рассказал о финансовой модели «Славутича»

Камила Абдурахманова
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о том, как распределяется бюджет в «Славутиче».

«Примерно на 55% бюджет клуба формируют средства регионального правительства. Еще около 35% - это деньги коммерческих партнеров, 10% - это средства с продажи атрибутики и билетов на домашние матчи. Отрадно, что и смоленские предприниматели, и представители крупного бизнеса, и жители региона проявляют огромную заинтересованность в «Славутиче».

Достаточно будет сказать, что по количеству аншлагов «Славутич» уверенно лидирует среди всех клубов Экстралиги. У нас трибуны заполнены почти в каждой игре под завязку, порой билеты невозможно достать за несколько дней до матча. В среднем арена заполняется в каждой игре на 95%», — сказал Анохин ТАСС.

В 2010 году в Смоленске основали хоккейный клуб «Славутич». Тогда же открылась детско-юношеская хоккейная школа. Клуб начал выступать в Российской хоккейной лиге, но из-за уменьшения финансирования в 2017 году он не смог продолжить играть на профессиональном уровне.

В 2024 году клуб восстановили. Сейчас это единственный российский хоккейный клуб, который играет в высшем дивизионе чемпионата Белоруссии.

Источник: ТАСС
Хоккей
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