Глотов о том, что сборная России — смотрины в СКА: «Зачем так говорить? Это неправда»

Нападающий СКА и сборной России 25 Василий Глотов в интервью «СЭ» высказался о составе национальной команды на матчи против Белоруссии и Казахстана.

— Много игроков СКА в сборной. Чувствуете себя в своей тарелке?

— Да. Адаптация проходил проще. Все знакомые лица.

— А для остальных игроков сборная — смотрины в СКА.

— Нет. Зачем так говорить? Это неправда.

20 апреля стала известна заявка сборной «России 25» на матчи против Белоруссии и Казахстана. Средний возраст команды — 23 года. Национальную команду тренирует Роман Ротенберг.