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Сегодня, 15:36

Хоккеист Гущин: «Когда в 16 лет видишь двухметрового дылду с бородой, становится страшновато»

Алина Савинова
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Российский форвард системы «Сан-Хосе» Данил Гущин высказался о специфике игры против габаритных хоккеистов за океаном.

«Мне всегда говорили, что если ты маленький, то используй свои лучшие качества: скорость, «улитки», «виражи», чтобы соперник не догонял и не прижимал. Конечно, когда в 16 лет видишь двухметрового дылду с бородой, становится страшновато. Но это было в первый год, потом уже привык, понял, что я могу играть против таких хоккеистов. Даже если ударят, то ничего страшного, в защите же», — приводит Sport24 слова Гущина.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел за «Сан-Хосе» 2 матча, забросил 1 шайбу и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-04-26-gushchin-kogda-v-16-let-vidish-dvukhmetrovogo-dyldu-s-borodoy-stanovitsya-strashnovato
Хоккей
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