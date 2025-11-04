Хоккеист любительской лиги Екатеринбурга Красовский умер через час после матча

Хоккеист из Екатеринбурга Александр Красовский, выступавший за любительский клуб «Автопапы», скончался после матча, сообщает портал E1.ru.

Трагедия случилась 3 ноября во время матча Большой уральской хоккейной лиги против «Уральских Волков».

«Игра закончилась, все поехали на лавку. Врач померил Александру давление, у него было все нормально. Минут через десять после игры потерял сознание», — рассказал источник E1.RU.

Дежуривший на игре медик провел реанимационные действия. Позже хоккеиста пытались реанимировать врачи скорой помощи, однако примерно через час после окончания матча у игрока зафиксировали окончательную остановку сердца.

У 39-летнего Красовского остались жена и двое детей.