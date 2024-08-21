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Сегодня, 15:15

Хоккейный турнир в Омске посвятили борьбе с лейкемией и донорству костного мозга

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FONBET Кубок Блинова стартовал в Омске в этот вторник, 20 августа. Предсезонные соревнования будут посвящены борьбе с лейкемией и привлечению внимания к донорству костного мозга. Накануне омский «Авангард» презентовал нетипичный для себя оранжевый комплект предсезонный формы, который символизирует борьбу с этой болезнью. Все узоры и принты были созданы пациентами гематологического отделения Омской детской клинической больницы.

Благотворительная программа «ДоброFON» поддержит партнеров из «Авангарда» — за каждую заброшенную хозяевами шайбу на турнире будет перечислено 100 000 рублей в адрес Омской областной детской клинической больницы, где лечатся дети с онкологическими заболеваниями

Перед стартом Кубка олимпийский чемпион и амбассадор благотворительной программы «ДоброFON» Алексей Ягудин встретился с омскими болельщиками, раздал автографы, вместе с губернатором Омской области принял участие в стартовом вбрасывании в первом матче и отметил важность инициативы «Авангарда»

«Я очень рад оказаться в замечательном городе Омске. FONBET Kубок Блинова не только поддерживает традиции, но и поднимает важные вопросы донорства костного мозга и борьбы с лейкемией. Яркая предсезонная форма оранжевого цвета, разработанная совместно с пациентами гематологического отделения Омской областной детской клинической больницы, символизирует борьбу с лейкемией и призвана обратить внимание на эту острую проблему. В свою очередь, благотворительная программа «ДоброFON» будет жертвовать 100 000 рублей пациентам этой больницы за каждую заброшенную «Авангардом» шайбу. Прекрасный стимул для хоккеистов и важное напоминание о тех, кто нуждается в нашей поддержке», — сказал Алексей Ягудин.

Матч открытия между «Авангардом» и челябинским «Трактором» завершился победой гостей — 5:2. Таким образом, по его итогам «ДоброFON» перечислит в ООДКБ 200 тысяч рублей. Омичам осталось провести еще три матча на турнире. Помимо этих команд в 30-м, юбилейном FONBET Кубке Блинова принимают участие «Локомотив», «Барыс», «Сибирь». Турнир, впервые состоявшийся в 1982 году, продлится до 25 августа.

Букмекерская компания FONBET и ХК «Авангард» сотрудничают c 2019 года, за это время был реализован ряд социально значимых проектов. Так, например, в ноябре прошлого года нападающий «Авангарда» Рид Буше был признан лучшим снайпером ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. В рамках благотворительной акции «Голевая передача» ему вручили чек на 500 000 рублей. Хоккеист направил собранные средства в Омскую областную детскую клиническую больницу, что позволило провести качественный ремонт в отделении, где лечатся дети с онкологическими заболеваниями.

Одним из значимых аспектов партнерства в благотворительности между FONBET и ХК «Авангард» является помощь пострадавшим от паводков в Омской области. В рамках программы «ДоброFON» было направлено порядка 5 миллионов рублей в Российский Красный Крест. Эти средства были использованы для закупки и логистики гуманитарной помощи нуждающимся. Хоккейный клуб «Авангард» также присоединился к этой акции, выделив дополнительно 1 миллион рублей для поддержки пострадавших.

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