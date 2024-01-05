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Сегодня, 17:24

ИИХФ: допуск России зависит от безопасности проведения турниров

Алина Савинова
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В Международной федерации хоккея (ИИХФ) высказались о возвращении российских спортсменов на международные турниры.

«Глава ИИХФ Люк Тардиф подчеркнул, что допуск России и Белоруссии к соревнованиям ИИХФ полностью зависит от безопасности спортсменов и организаторов, а также от способности ИИХФ провести безопасный турнир», — приводит РИА Новости слова релиза организации.

ИИХФ отстранила сборную России по хоккею от участия в международных турнирах весной 2022 года. Также организация отобрала у России право проведения ЧМ в Санкт-Петербурге и МЧМ, который должны были принять Омск и Новосибирск.

В марте 2023-го Международная федерация хоккея продлила отстранение российских и белорусских хоккеистов. Тогда же Тардиф отмечал, что совет организации вернется к вопросу допуска российских и белорусских сборных к соревнованиям в марте 2024 года.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240105/khokkey-1919843331.html
Хоккей
Люк Тардиф
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