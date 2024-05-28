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Сегодня, 11:16

ИИХФ обсудит систему подсчета очков в рейтинге из-за положения сборной России

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Global Look Press
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Глава Финского хоккейного союза и член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Хейкки Хиетанен заявил, что организация обсудит систему подсчета очков в рейтинге национальных сборных на следующем заседании.

«Соревнования без России проводятся уже несколько лет. Правильно ли, что они по-прежнему получают очки? Мы сейчас думаем, как с этим бороться в дальнейшем. Мы не хотели наказывать их понижением рейтинга или потерей очков, но теперь еще раз обсудим положение в свете того, насколько справедлива эта ситуация для других стран», — приводит слова Хиетанена РИА «Новости» со ссылкой на Yle.

Также глава Финского хоккейного союза заявил, что саму систему подсчета очков менять не надо. Хиетанен считает, если позиция России в рейтинге сохранится, то в дальнейшем будут возникать курьезные ситуации.

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Сборная Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира-2024 проиграла Швеции (1:2) и потеряла рейтинговые очки (3955 очков). В результате этого сборная России (4065) поднялась с третьего на второе место в рейтинге ИИХФ.

В феврале 2024 года ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии от всех соревнований на сезон-2024/25.

Источник: РИА Новости
Хоккей
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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