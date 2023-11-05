ИИХФ обсудит участие Израиля в своих турнирах в ноябре этого года

Президент ИИХФ Люк Тардиф ответил на вопрос «СЭ» о том, могут ли в отношении Израиля быть применены санкции по примеру отстранения сборной России.

«Мы уже отменили одно событие, связанное с чемпионатом мира, которое должно было пройти в Израиле в 2024 году. Обсудим участие сборной Израиля на наших турнирах в конце ноября на заседании Совета. Как и всегда, мы ставим вопрос о безопасности наших соревнований, наших игроков, нашего персонала и официальных лиц», — сказал Тардиф «СЭ».

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея с марта 2022 года.

Ранее МОК сообщил, что обеспечит принятие оперативных мер в адрес спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении спортсменов из Израиля. Также сообщалось, что допуск сборной Израиля в Косово для участия в матче отбора на ЧМ-2024 может быть пересмотрен.