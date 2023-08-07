ИИХФ пересмотрела условия соглашения с российской букмекерской компанией, снизив его сумму

Президент Лиги ставок Юрий Красовский заявил, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) пошла на пересмотр условий долгосрочного спонсорского соглашения с российской букмекерской компанией, для того чтобы она не разрывала договор.

«Мы хотим прежде всего участия сборных России и Белоруссии в международных турнирах, а также равноправного отношения ко всем странам. Я уже говорил ранее, что в сентябре во время конгресса ИИХФ мы написали письмо в федерацию о приостановке действия контракта. Мы не приостановили соглашение по объективным причинам. ИИХФ тогда пошла нам на большие уступки. Чемпионат мира в этом году должен был пройти в Санкт-Петербурге, и стоимость контракта была именно для Санкт-Петербурга. ИИХФ убрала все так называемые надбавки и верхушки, сделав нам очень большие скидки. Я имею в виду, что ИИХФ нам значительно уменьшила сумму», — приводит ТАСС слова Красовского.

Также он отметил, что в компании надеются на возвращение сборной России на международную арену не позже следующего года.

Лига ставок и маркетинговый партнер ИИХФ компания «Инфронт» подписали соглашение три года назад, согласно которому российская компания получила статус официального партнера чемпионата мира на ближайшие пять лет.

Осенью 2022 года букмекер уведомил Международную федерацию хоккея о намерении расторгнуть соглашение в связи с отстранением национальной команды России от участия в международных турнирах.

Российские сборные по хоккею с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ИИХФ. Также Россия лишилась права на проведение МЧМ-2023 и взрослого чемпионата мира 2023 года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.