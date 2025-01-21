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Милан-2026

Сегодня, 19:15

ИИХФ рассмотрит вопрос допуска российских хоккеистов к Олимпиаде 3-4 февраля

РИА Новости: допуск российских хоккеистов к Олимпиаде рассмотрят 3-4 февраля
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Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) через две недели рассмотрит вопрос допуска сборной России к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, утверждает РИА Новости.

По данным источника, 3-4 февраля международная организация рассмотрит реинтеграцию сборных России и Белоруссии на сезон-2025/26.

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Российская команда в случае допуска сыграет на Олимпиаде в группе С со сборными США, Словакии и Латвии.

Совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине в конце февраля 2022 года.

Олимпийские игры 2026 года пройдут 6-22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Впервые с 2014 года участие в хоккейном олимпийском турнире примут игроки НХЛ.

Источник: РИА Новости
Сборная России по хоккею
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