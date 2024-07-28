Каблуков — о выборе экипировки: «Перед сезоном не нужно обновляться полностью»

Бывший форвард московского «Динамо» Илья Каблуков рассказал о своем подходе к выбору экипировки перед новым сезоном.

«Чемпионат не надо в новой форме начинать. Выходишь в том, в чем удобно. Нет такого, что нужно обновляться полностью. У меня налокотникам восемь лет! Щитки — тоже старая модель. Им около восьми лет, если сломаются, придется долго искать. Чаще всего, конечно, коньки и клюшки меняю. Какое количество? Клюшки не посчитать, а коньки три раза за сезон точно», — приводит слова Каблукова Legalbet.

36-летний нападающий покинул бело-голубых в апреле нынешнего года. В общей сложности Каблуков провел за «Динамо» 152 матча, в которых забросил десять шайб и отдал 15 голевых передач.