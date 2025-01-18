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Сегодня, 05:15

Роднина: «Не назвала бы заявления Тардифа программными»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала слова президента ИИХФ Люка Тардифа о возможности возвращения сборной России на международные турниры.

«Не назвала бы заявления Тардифа программными. Мне кажется, это люди начали высказывать свои оценки или, скорее, даже мнения по итогам предыдущих нескольких лет, когда наши спортсмены были отстранены. В начале высказывания, может, и были программными, тогда как теперь делаются некоторые выводы об этой ситуации», — цитирует «ВсеПроСпорт» Роднину.

С февраля 2022-го российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях.

Люк Тардиф, Михаил Дегтярев. Босс мирового хоккея хочет скорейшего возвращения России на международные турниры. Но у нас ему верят не все
Источник: «ВсеПроСпорт»
Ирина Роднина
Люк Тардиф
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