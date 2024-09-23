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Сегодня, 16:22

Источник: в Финляндии ограбили принадлежащую россиянам арену Helsinki Hall

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Неизвестные ограбили здание спортивно-концертной арены Helsinki Hall, которая принадлежит российским бизнесменам.

По данным источника, злоумышленники украли мебель, алкоголь и свитер.

«По актуальным данным, воры похитили в основном небольшое имущество — некоторую мебель, алкоголь и, как считается, ценный игровой свитер», — сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на финскую газету Helsingin Sanomat.

Helsinki Halli. СМИ: новый пакет санкций ЕС позволит изъять у россиян арену в Финляндии

Информацию подтвердили в полиции Хельсинки. Ранее сообщалось, что владельцами стадиона являются Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко.

Источник: РИА

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