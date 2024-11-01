Как голы Овечкина спасают жизни? Рассказываем о проекте «Великая погоня за добром»

В новом хоккейном сезоне благотворительная программа ДоброFON компании FONBET запустила масштабный проект «Великая погоня за добром». За каждый гол Александра Овечкина ДоброFON отправляет по миллиону рублей на благотворительность.

Каждый любитель хоккея в нашей стране следит за успехами Александра Овечкина в НХЛ. А чем ближе форвард к тому, чтобы побить рекорд Гретцки — тем сильнее возрастает внимание болельщиков. Но в этом сезоне шайбы Ови приносят не только спортивные результаты и радость фанатам. С запуском проекта ДоброFON «Великая погоня за добром» каждый гол Овечкина помогает огромному количеству людей по всей России. Одна заброшенная шайба равна миллиону рублей на благотворительность!

На сегодняшний день после девяти матчей «Вашингтона» в активе Ови — пять заброшенных шайб, а по миллиону рублей получили пять благотворительных организаций. Первый донат после шайбы Овечкина в ворота «Нью-Джерси» получил проект «Химия была, но мы расстались». Эта организация по всей стране оказывает психологическую поддержку онкопациентам и снижает уровень онкофобии в обществе. Второй гол форварда пришелся в ворота «Филадельфии», и на этот раз миллион рублей отправился в фонд «Синяя птица», который обеспечивает достойную жизнь детям с неизлечимыми заболеваниями, а также помогает в развитии ребятам с инвалидностью. В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» Ови сделал дубль, помог победить своей команде и отправил два миллиона рублей: один миллион в «Школу особенных моделей» — это школа актерского и модельного мастерства для детей и подростков с ментальными особенностями. Второй миллион отправился в благотворительный фонд «Люди-маяки», который помогает жить, проходить лечение, реабилитацию и социальную адаптацию детям и взрослым с редкими заболеваниями. Пятая шайба в ворота «Монреаля» случилась буквально прошлой ночью — помощь будет оказана детскому приюту «Счастье дарить счастье», который предоставляет кров и защиту тем ребятам, которые при живых родителях остаются без присмотра.

Еще одной особенностью проекта ДоброFON является благотворительный аукцион, в котором может поучаствовать каждый. В качестве лотов — номерные шайбы с автографом Александра Овечкина. В новом сезоне Ови взял хороший ход и уже набрал 10 (5+5) очков в девяти матчах сезона. Остается только ждать новых добрых дел. Ближайший матч «Вашингтона» состоится в ночь на 3 ноября против «Коламбуса».

Все подробности и описание проекта — на специальном сайте.

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