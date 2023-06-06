Капитан сборной Армении рассказал о развитии следж-хоккея в стране

Капитан сборной Армении по следж-хоккею Аршак Оганесян прокомментировал корреспонденту «СЭ» участие команды в Кубке Континента. Традиционный турнир проводится в Сочи с 6 по 10 июня. В первом матче Армения проиграла сборной России-2 (0:7)

— Ощущения от первого матча на турнире самые дружелюбные. Наши соперники в начале игры показали свою силу. Потом мы поняли, что они немного расслабились ради нас, чтобы мы чувствовали себя комфортнее.

Мы хотим показать хорошую игру для спонсоров, которые могут заинтересоваться нашим видом спорта. Мэр нашего города заинтересовался следж-хоккеем и два раза в неделю предоставляет нам каток для тренировок. В нашей команде немного старая экипировка. А если наберется больше человек в команду, то нам не хватит экипировки. Этот турнир — старт и трамплин для нас, чтобы показать всем нашу команду и нашу цель.