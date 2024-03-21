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21 марта, 11:48

Каспарайтис заявил о падении интереса к мировому хоккею без сборной России

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Российский и литовский хоккеист Дарюс Каспарайтис в комментарии для «СЭ» высказался об отстранении российского хоккея на международной арене.

«Упала зрелищность международных чемпионатов. Все-таки сборная России является одной из сильнейших сборных мира. И чемпионат без участия российской команды, конечно, не так уж звучит, и теряется интерес к хоккею. Очень жаль!» — сказал Каспарайтис «СЭ».

13 февраля ИИХФ объявила о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.

Зарина Халимхонова

Дарюс Каспарайтис
Сборная России по хоккею
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