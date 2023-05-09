Команда «Россия 25» обыграла сборную Белоруссии в Красноярске

Национальная команда «Россия 25» в рамках «Большого тура сборной» обыграла сборную Белоруссии — 5:1.

Заброшенными шайбами у россиян отметились Василий Глотов, оформивший дубль, Валентин Зыков, Илья Карпухин и Михаил Воробьев. В составе белорусов отличился Сергей Сапего.

Ранее команда России обыграла сборную Белоруссии в двух товарищеских матчах в Челябинске (4:0 и 6:2).

Также россияне и белорусы сыграют между собой 12 и 13 мая в Туле, 15 и 16 мая — в Минске.

Выставочные матчи

Россия 25 — Белоруссия — 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Голы: Глотов — 2 (бол., Порядин), 8:51 — 1:0. Глотов — 3 (Порядин), 16:24 — 2:0. Сапего — 2 (Белевич, Игнатенко), 16:43 — 2:1. Зыков — 6 (бол., Хайруллин, Никишин), 19:20 — 3:1. Карпухин — 1 (Никишин), 33:41 — 4:1. Воробьев — 1 (Гребенщиков), 45:31 — 5:1.

Вратари: Серебряков — Кульбаков.

Штраф: 16 — 41.

Броски: 40 (16+8+16) — 10 (5+4+1).

Судьи: Кочетов, Лазарев.

9 мая. Красноярск. Платинум Арена Красноярск.