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Сегодня, 10:14

Кубок Черного моря переименовали и перенесли из Стамбула в Минск

Сергей Разин
корреспондент
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Кубок Черного моря вместо Стамбула пройдет в Минске с 27 по 30 мая, сообщает официальный сайт ФХР.

Также изменилось название: теперь турнир будет называться Кубок будущего. Причина переноса — забота о безопасности участников.

В турнире примут участие два состава молодежной сборной России (игроки до 20 лет), а также сборные Белоруссии U20 и U21. Ранее в Кубке Черного моря должна была принять участие сборная чемпионата Турции.

Также сообщается, что состоится турнир в формате «3 на 3».

Кубок Черного моря проводится с 2014 года в конце мая — начале июня.

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