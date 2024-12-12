Курбатов: «ИИХФ не хочет видеть россиян, формулировка об отстранении — фуфло»

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов заявил, что подвижек в сторону допуска российской национальной команды к участию в международных турнирах на данный момент нет.

«ИИХФ вообще не хочет нас видеть, — приводит РИА «Новости» слова Курбатова. — Мы с Александром Кикнадзе хотели посетить конгресс, но они нашу регистрацию поменяли и перевели наше участие с очного на заочное. То есть если бы мы приехали, то нам бы не выдали аккредитации и не пустили в зал».

Генеральный директор ФХР назвал решение ИИХФ об отстранении России политически мотивированным.

«Их объяснения о соображениях безопасности — это абсурд. Формулировка ИИХФ о нашем отстранении — это фуфло. Какая еще безопасность? Это чисто политическое решение», — подчеркнул Курбатов.

В конце февраля 2022 года Совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Впоследствии организация дважды продлевала отстранение россиян и белорусов. В 2025 году ИИХФ рассмотрит реинтеграцию сборных России и Белоруссии на сезон-2025/26, который станет олимпийским.