Квартальнов высказался об отмене гола сборной Белоруссии

Главный тренер сборной Белоруссии Дмитрия Квартальнов высказался об отмене гола своей команды в товарищеском матче со сборной «России 25».

— Впервые на вашей тренерской памяти, когда взяли второй запрос на определение гола, и второе решение судей перечеркнуло второе?

— Не мы были главными, сборная России посмотрела, сработала здорово. Жаль, что гол не засчитали.

Второй матч в майском турне сборной «России 25» состоится завтра, 3 мая в Челябинске. Игра пройдет также против сборной Белоруссии, начало — 16.30 мск.