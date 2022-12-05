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Сегодня, 15:33

Лукашенко сделал результативную передачу в матче против Гомельской области, а его сын Николай оформил хет-трик

Алина Савинова
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Команда Президента Беларуси одержала победу над хоккеистами Гомельской области в рамках матча XVI Республиканских соревнований среди любительских команд (10:4).

Александр Лукашенко сделал результативную передачу в этой встрече. Его сын, Николай Лукашенко, оформил хет-трик.

В составе команды президента Беларуси также отличились Артем Антоненко, Олег Антоненко и Андрей Костицин, которые сделали дубли, и Артем Каркоцкий.

Республиканские соревнования по хоккею среди любительских команд проводятся с 2008 года. Команда президента Беларуси 13 раз становилась победителем турнира.

Хоккей
Александр Лукашенко
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