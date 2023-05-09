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Сегодня, 15:58

Мичков: «Выходили с двойным настроем. Слава Богу, что получилось победить»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Нападающий сборной «России 25» Матвей Мичков высказался о победе своей команды на сборной Белорусии (5:1) в Красноярске.

 — Сегодня перед нами была двойная ответственность. Мы не имели права проиграть, — начал Мичков. — Выходили с двойным настроем. Слава Богу, что получилось победить. Все выкладывались по максимуму. Была нереальная атмосфера. Очень приятно, когда приходит столько народу смотреть и поддерживать сборную России. Тем более, что сегодня был праздник. Очень хотелось порадовать болельщиков своей игрой. Надеюсь, что им понравилось.

— Как вам ваше взаимодействие с Ярославом Лихачевым?

— Классное взаимодействие. Думаю, тренерский штаб увидел, что мы может сыграть вместе и дал нам возможность попробовать. Думаю, у нас сегодня получилось неплохо. Единственное — нужно хладнокровнее реализовывать свои моменты. К сожалению, сегодня нам не удалось забить. Нужно работать и ни в коем случае не останавливаться на достигнутом. У нас есть определенная химия с Яриком, но нужно ответственнее относиться к моментам и забивать голы.

— После попытки исполнить лакросс на вас пошло силовое давление. Привыкли к такому?

— Хотелось бы, чтобы лакросс всегда получался. Но такова жизнь. Если бы все получалось, то не было бы смысла работать. Ничего страшного. Есть следующие игры. Будем работать над этим компонентом, чтобы в следующий раз был гол, а не просто красивый момент.

— Как игралось на европейской площадке впервые за долго время?

— Думал, что будет тяжелее. Но сегодня в принципе неплохо катилось. Да и лед неплохой.

Ранее команда России обыграла сборную Белоруссии в двух товарищеских матчах в Челябинске (4:0 и 6:2).

Также россияне и белорусы сыграют между собой 12 и 13 мая в Туле, 15 и 16 мая — в Минске.

Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
Матвей Мичков
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