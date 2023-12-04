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Сегодня, 20:36

Международная федерация хоккея обязала игроков использовать защиту шеи на всех соревнованиях

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) сделала обязательным для хоккеистов ношение защиты для шеи на всех соревнованиях, сообщает пресс-служба организации.

«Совет ИИХФ по рекомендации своего Медицинского комитета принял решение предписать использование защитных средств от ранений шеи, специально разработанных для этой цели, на всех уровнях соревнований ИИХФ. Защитные средства теперь обязательны для взрослых спортсменов в дополнение к категориям U20 и U18, для которых защитные средства от ранений шеи уже применялись в соответствии с Официальным Сводом правил ИИХФ», — сказано в заявлении ИИХФ.

В октябре бывший форвард «Питтсбурга» Адам Джонсон умер после пореза шеи коньком. 29-летний американец Адам Джонсон погиб во время матча «Ноттингем» — «Шеффилд» — ему перерезали шею коньком в результате случайного удара. Его госпитализировали, но не смогли спасти.

Хоккей
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