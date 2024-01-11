Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от турниров под своей эгидой.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) решила отстранить сборную Израиля от соревнований под эгидой организации, информирует пресс-служба федерации.

«Из соображений безопасности сборная Израиля не будет участвовать в соревнованиях под эгидой организации», — говорится в сообщении.

Отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований, включая спортсменов из Израиля.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта прошлого года организация продлила отстранение на сезон-2023/24. ИИХФ рассмотрит вопрос о возвращении России на международную арену 12-13 февраля.

Израильтяне бойкотируют водный чемпионат мира в Катаре. Для них устроят отдельный отбор на Олимпиаду?