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Сегодня, 16:29

Молодежная сборная России по хоккею выиграла Кубок будущего

Алина Савинова
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Молодежная сборная России по хоккею стала победителем Кубка будущего в Новосибирске.

В заключительном матче россияне обыграли команду Белоруссии из игроков не старше 20 лет. Встреча завершилась со счетом 4:1. За российскую сборную шайбы забросили Иван Кузьмин, Егор Соловьев, Иван Рябкин и Михаил Ильин. Единственный гол белорусской команды забил Кирилл Жилюк.

Всего молодежная сборная России набрала 6 очков за турнир. Второе место в Кубке будущего заняла сборная Студенческой хоккейной лиги (4 очка). На третьей строчке расположилась Белоруссия (2), на четвертой — Казахстан (0).

Сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Хоккей
Сборная России по хоккею
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