Молодежная сборная России по хоккею выиграла Кубок будущего

Молодежная сборная России по хоккею стала победителем Кубка будущего в Новосибирске.

В заключительном матче россияне обыграли команду Белоруссии из игроков не старше 20 лет. Встреча завершилась со счетом 4:1. За российскую сборную шайбы забросили Иван Кузьмин, Егор Соловьев, Иван Рябкин и Михаил Ильин. Единственный гол белорусской команды забил Кирилл Жилюк.

Всего молодежная сборная России набрала 6 очков за турнир. Второе место в Кубке будущего заняла сборная Студенческой хоккейной лиги (4 очка). На третьей строчке расположилась Белоруссия (2), на четвертой — Казахстан (0).

Сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.