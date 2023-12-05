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Сегодня, 19:57

Мышкин поддержал решение ИИХФ сделать обязательным для хоккеистов ношение защиты шеи

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Олимпийский чемпион Владимир Мышкин поделился мнением о решении Международной федерации хоккея (ИИХФ) обязать игроков носить защиту для шеи.

4 декабря ИИХФ сделала обязательным для хоккеистов ношение защиты шеи на всех соревнованиях.

«Это решение чисто техническое, но оно принято не просто так. ИИХФ заботится о здоровье своих игроков, и это правильно. Я поддерживаю это решение», — цитирует Мышкина ТАСС.

В октябре 29-летний американец Адам Джонсон погиб во время матча «Ноттингем» — «Шеффилд» — ему перерезали шею коньком в результате случайного удара.

Источник: ТАСС
Хоккей
Владимир Мышкин
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Международная федерация хоккея обязала игроков использовать защиту шеи на всех соревнованиях