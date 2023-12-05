Мышкин поддержал решение ИИХФ сделать обязательным для хоккеистов ношение защиты шеи

Олимпийский чемпион Владимир Мышкин поделился мнением о решении Международной федерации хоккея (ИИХФ) обязать игроков носить защиту для шеи.

4 декабря ИИХФ сделала обязательным для хоккеистов ношение защиты шеи на всех соревнованиях.

«Это решение чисто техническое, но оно принято не просто так. ИИХФ заботится о здоровье своих игроков, и это правильно. Я поддерживаю это решение», — цитирует Мышкина ТАСС.

В октябре 29-летний американец Адам Джонсон погиб во время матча «Ноттингем» — «Шеффилд» — ему перерезали шею коньком в результате случайного удара.