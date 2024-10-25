На Мадагаскаре заявили, что ждут Овечкина и Ротенберга на острове для развития хоккея на льду

Директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа в разговоре с «СЭ» оценили возможность развития хоккея на льду совместно с Россией.

— Тренер сборной России Роман Ротенберг говорил о том, чтобы развивать хоккей в Индии. Готовы ли вы получить какую-то помощь от ФХР, чтобы развивать хоккей на Мадагаскаре?

— Да, безусловно, знаю об этом виде спорта, но мы в нем совсем новички. К сожалению, хоккей на льду у нас не развивается. Но почему нет. У нас нет никаких запретов, поэтому можем попробовать.

— То есть вы ждете российских спортсменов, чтобы они обучали хоккеистов на Мадагаскаре?

— Да, я считаю, что эта работа по популяризации хоккея важна. Например, с Индией мы развиваем крикет. Можем попробовать и создать хоккейную команду.

— Ждете Ротенберга с Овечкиным на Мадагаскаре?

— Да! Почему нет.

20 октября представители иностранных министерств спорта в рамках ознакомительного визита и по приглашению Международной ассоциации дружбы и оргкомитета по подготовке и проведению Всемирных Игр Дружбы познакомились со спортивными объектами города Москвы, задействованными в проведении предстоящего международного турнира.