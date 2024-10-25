Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
FONBET Чемпионат КХЛ
НХЛ
Новости
Результаты
Чемпионат мира
МЧМ по хоккею 2024
Лучший хоккеист России
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
Olimpbet ВХЛ
Olimpbet МХЛ
Кубок мира
Женский хоккей
Видео
Олимпиада
Юниорская сборная
Европа
Главная
Хоккей

Сегодня, 10:29

На Мадагаскаре заявили, что ждут Овечкина и Ротенберга на острове для развития хоккея на льду

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа в разговоре с «СЭ» оценили возможность развития хоккея на льду совместно с Россией.

— Тренер сборной России Роман Ротенберг говорил о том, чтобы развивать хоккей в Индии. Готовы ли вы получить какую-то помощь от ФХР, чтобы развивать хоккей на Мадагаскаре?

— Да, безусловно, знаю об этом виде спорта, но мы в нем совсем новички. К сожалению, хоккей на льду у нас не развивается. Но почему нет. У нас нет никаких запретов, поэтому можем попробовать.

— То есть вы ждете российских спортсменов, чтобы они обучали хоккеистов на Мадагаскаре?

— Да, я считаю, что эта работа по популяризации хоккея важна. Например, с Индией мы развиваем крикет. Можем попробовать и создать хоккейную команду.

— Ждете Ротенберга с Овечкиным на Мадагаскаре?

— Да! Почему нет.

20 октября представители иностранных министерств спорта в рамках ознакомительного визита и по приглашению Международной ассоциации дружбы и оргкомитета по подготовке и проведению Всемирных Игр Дружбы познакомились со спортивными объектами города Москвы, задействованными в проведении предстоящего международного турнира.

Хоккей

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Турнир UFC 308 пройдет в Абу-Даби вечером 26 октября
«Реал» встретится с «Барселоной» в матче 11-го тура чемпионата Испании
Эксперты назвали места для отдыха в ноябре
Зеленский пренебрежительно высказался в адрес Генсека ООН
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Ситуация в Коркино стабилизирована после беспорядков
Сегодня
Вчера
Неделя