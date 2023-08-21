Сегодня, 16:09
Нападающий «Бурана» Сергей Барбашев ответил на вопрос о питании игроков. По его словам, любой хоккеист раз в неделю может позволить себе попить пива.
«Следят ли хоккеисты за калориями, чтобы не набирать лишний вес? Это очень индивидуально, у каждого свой подход. Но в целом, любой хоккеист раз в неделю может спокойно себе позволить попить пива и пожарить хороший стейк. Питание не такое строгое: нет таких хоккеистов, чтобы сидели без мяса и в чем-то себе отказывали. Сейчас молодые ребята появляются, которые стараются следить и ведут здоровый образ жизни, а так это никому не мешает. Есть такие, а есть такие: можно пить много пива и при этом забрасывать много шайб (смеется). Примеров очень много», — цитирует Барбашева Legalbet.
Ранее 37-летний форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в одном из интервью заявил, что не следит за питанием и может позволить себе абсолютно все из еды.
31-летний Барбашев является воспитанником ЦСКА. Он становился обладателем Кубка Харламова в 2011 году и серебряным призером молодежного чемпионата мира-2012. За карьеру хоккеист выступал в таких командах, как ЦСКА, «Красная Армия», «Адмирал», «Сибирь», «Металлург» (Новокузнецк), «Тамбов» и других.
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ЦСКА – Ак Барс
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