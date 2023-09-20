Жугин — о посещаемости матчей Лиги Онтарио: «Первое время был в шоке, сейчас уже привык»

Российский нападающий «Сагино Спирит» Валентин Жугин в интервью «СЭ» рассказал, сколько зрителей приходят на матчи в юниорской Лиге Онтарио.

— Что интересного можно увидеть в Гельфе?

— Большую арену. Иногда с парнями ходили в рестораны, в кино.

— Всеволод Комаров рассказывал, что на финал Мемориального кубка собиралось 17-18 тысяч зрителей.

— Вместимость арены в Гельфе пять тысяч. Почти на каждый матч приходит много болельщиков, а на плей-офф всегда полный дворец. Первое время был в шоке, сейчас уже привык.

— Насколько Мемориальный кубок ценен для канадских юниоров?

— Это самый главный приз CHL. Все хотят выиграть трофей. Каждая лига хочет доказать, что она лучше двух других.

— Лиги отличаются по уровню мастерства?

— Мне кажется, в Лиге Квебека забивают больше голов, чем в нашей. Не знаю, все остальное почти на одном уровне.