Сегодня, 10:15
Российский нападающий «Сагино Спирит» Валентин Жугин в интервью «СЭ» рассказал, сколько зрителей приходят на матчи в юниорской Лиге Онтарио.
— Что интересного можно увидеть в Гельфе?
— Большую арену. Иногда с парнями ходили в рестораны, в кино.
— Всеволод Комаров рассказывал, что на финал Мемориального кубка собиралось 17-18 тысяч зрителей.
— Вместимость арены в Гельфе пять тысяч. Почти на каждый матч приходит много болельщиков, а на плей-офф всегда полный дворец. Первое время был в шоке, сейчас уже привык.
— Насколько Мемориальный кубок ценен для канадских юниоров?
— Это самый главный приз CHL. Все хотят выиграть трофей. Каждая лига хочет доказать, что она лучше двух других.
— Лиги отличаются по уровню мастерства?
— Мне кажется, в Лиге Квебека забивают больше голов, чем в нашей. Не знаю, все остальное почти на одном уровне.
|20.09
|17:00
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Сал. Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|20.09
|17:00
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Металлург Мг – Автомобилист
|- : -
|20.09
|19:10
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Динамо Мн – Локомотив
|- : -
|20.09
|19:30
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СКА – Северсталь
|- : -
|20.09
|19:30
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Торпедо – Витязь
|- : -