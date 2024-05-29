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Сегодня, 08:37

Новиков: «Для меня рейтинг ИИХФ неинтересен»

Сергей Разин
корреспондент
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал возможное изменение начисления очков в рейтинге сборных ИИХФ.

«Для меня, как для болельщика, рейтинги неинтересны. Мне интересна фактическая картинка. При всем уважении к мировому сообществу, все хотят, чтобы утвержденные правила и законы работали. Раз вы приняли решение, то менять его неправильно. И рейтинг — далеко не самое главное в хоккейном мире. Главное — это восстановление наших связей на максимально дружеском уровне, чтобы международные соревнования проходили при самой доброжелательной атмосфере с самыми сильными и достойными командами. А кто какое место в рейтинге занимает — для меня это не главное. Позиции России и Канады непоколебимы. Эти страны добились самых больших результатов в развитии хоккея», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Сборная России поднялась на второе место в обновленном рейтинге, несмотря на отстранение от участия в международных турнирах.

Ранее в ИИХФ сообщили, что могут пересмотреть систему подсчета очков из-за положения России в рейтинге.

В феврале организация продлила отстранение сборных России и Белоруссии от всех соревнований на сезон-2024/25.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-dlya-menya-rejting-iihf-neinteresen/
Сборная России по футболу
Юрий Новиков
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