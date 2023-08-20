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Сегодня, 18:09

Новиков: «Довелось поработать с Гербером. Я имел честь чему-то у него научиться»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился воспоминаниями от работы в «Атланте» со швейцарским вратарем Мартином Гербером.

«Когда я был в «Атланте», мне довелось поработать со швейцарским голкипером Мартином Гербером. Это был сильнейший вратарь! Я имел честь быть с ним и чему-то у него поучиться, хоть сам и работал в ту пору тренером вратарей», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

Гербер выступал за «Атлант» в сезоне-2009/10.

48-летний швейцарец является обладателем Кубка Стэнли 2006 года в составе «Каролины», участником Олимпийских игр 2002 и 2006 годов в составе сборной Швейцарии, а также многократным участником чемпионатов мира.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-mne-dovelos-porabotat-s-martinom-gerbertom-sil-nejshij-vratar-ya-imel-chest-chemu-to-u-nego-nauchit-sya/
Хоккей
ХК Атлант
Юрий Новиков
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