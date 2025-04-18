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Хоккей

Сегодня, 18:52

Новый ледовый дворец появится в Воскресенске в 2028 году

Камила Абдурахманова
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с тренерами и родителями юных спортсменов.
Фото Пресс-служба правительства МО
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В подмосковном Воскресенске планируют построить новый ледовый дворец к 2028 году. Он станет частью крупнейшего спортивного комплекса округа — СК «Химик», в который уже входят ледовый дворец, ледовая арена им. В. В. Каменского, стадион и корпус с универсальным спортзалом.

Новая ледовая арена размером 60х28 метров разместится в микрорайоне Новлянский. Трибуны будут рассчитаны на 5,5 тысяч зрителей.

В здании также оборудуют зал с бросковой зоной, спортивный и тренажерный залы, залы для сухой разминки, раздевалки, пресс-центр, тренерские и судейские помещения, кафе и гостиницу на 80 мест.

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Хоккей
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