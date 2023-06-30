Одноклубник Сергеева на условиях анонимности подтвердил задержание россиянина в Польше

Одноклубник российского хоккеиста польского клуба «Заглембе» Максима Сергеева подтвердил, что игрок был задержан в Польше. Об этом свидетельствует переписка редакторов программы «Есть тема!» в мессенджере с игроком команды.

Источник отметил, на данный момент находится не в клубе, поэтому не может рассказать, что именно произошло.

— Когда вы с ним последний раз виделись?

— Пару месяцев назад. Там ситуация пока не очень понятная, сложно что-либо точно сказать. Но факт задержания есть. Грозит срок человеку. Это произошло пару дней назад. Просто только сегодня появилась официальная информация в польской прессе, — рассказал matchtv.ru одноклубник Сергеева на условиях анонимности.

30 июня стало известно, что польские спецслужбы арестовали хоккеиста из России по обвинению в шпионаже. В пресс-службе министра — координатора по делам спецслужб считают, что россиянин «в пользу иностранной разведки выполнял в Польше задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах».