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Сегодня, 13:38

Одноклубник Сергеева на условиях анонимности подтвердил задержание россиянина в Польше

Виктория Кравченко
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Одноклубник российского хоккеиста польского клуба «Заглембе» Максима Сергеева подтвердил, что игрок был задержан в Польше. Об этом свидетельствует переписка редакторов программы «Есть тема!» в мессенджере с игроком команды.

Источник отметил, на данный момент находится не в клубе, поэтому не может рассказать, что именно произошло.

— Когда вы с ним последний раз виделись?

— Пару месяцев назад. Там ситуация пока не очень понятная, сложно что-либо точно сказать. Но факт задержания есть. Грозит срок человеку. Это произошло пару дней назад. Просто только сегодня появилась официальная информация в польской прессе, — рассказал matchtv.ru одноклубник Сергеева на условиях анонимности.

30 июня стало известно, что польские спецслужбы арестовали хоккеиста из России по обвинению в шпионаже. В пресс-службе министра — координатора по делам спецслужб считают, что россиянин «в пользу иностранной разведки выполнял в Польше задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах».

Уточняется, что посольство России запросило у МИД Польши информацию о задержанном российском хоккеисте. Ранее сообщалось, что польские госорганы не сообщали посольству РФ об аресте.
Источник: https://matchtv.ru/hockey/matchtvnews_NI1910549_Odnoklubnik_Sergejeva_na_uslovijah_anonimnosti_podtverdil_zaderzhanije_khokkeista_v_Polshe
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Польские госорганы не сообщали посольству РФ о задержании российского хоккеиста