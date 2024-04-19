Олимпийский чемпион Мальцев рассказал об общении с Андроповым

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Мальцев рассказал, что часто общался с председателем Комитета государственной безопасности (КГБ) Юрием Андроповым.

«Председатель КГБ производил великолепное впечатление, он болельщик «номер один». Все выездные игры посещали «его ребята», о каждом голе и пасе сразу же докладывали ему наверх. Но сам Андропов на хоккее ни разу не был по состоянию здоровья.

Я очень часто бывал у него как капитан команды. Приходил к нему с просьбами от ребят. Больше всего они спрашивали про квартиры, все эти просьбы он выполнял. А нас просил играть и еще раз играть. Когда меня впервые пригласили к нему, то теща насушила сухари, с ними я пришел в КГБ. Думал, оттуда не выйду. Но все прошло благополучно", — цитирует Мальцева ТАСС.

20 апреля Мальцеву исполнится 75 лет. За «Динамо» он играл с 1967 по 1984 год.