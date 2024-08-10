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Сегодня, 13:39

Овечкин рассказал, что рад наблюдать смену поколений в хоккее

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Нападющий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о различиях в хоккее разных поколений игроков в рамках пресс-конференции по итогам матча легенд на турнире «Кубок Александра Овечкина».

Игра состоялась 10 августа на «Арене Мытищи». В состав одной из команд вошли сам форвард, его сын Сергей, Евгений Малкин, Михаил Сергачев, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов, Григорий Панин, Кирилл Марченко, Кирилл Капризов и Александр Романов. В команде противника выступили Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Алексей Морозов, Вячеслав Буцаев, Алексей Терещенко, Евгений Артюхин и другие хоккеисты.

— Как вам организация?
— Организация на высшем уровне. Расстроен, что не все команды попали в финальный турнир, но ничего не поделать.

— Как хоккей поменялся за поколения Фетисова, Капризова и Овечкина?
— Я застал 3 поколения, когда был хоккей совсем другой. Была другая форма. Сейчас другая система, тактика. Все поменялось. Для меня это счастье — оказаться в том времени, когда все это росло, менялось. Будем развиваться, делать все возможное, чтобы хоккей развивался, — сказал Овечкин.

Кубок Александра Овечкина проводится уже в 6-й раз подряд, первый розыгрыш состоялся в 2018 году. Переходящий кубок соревнований вручает лично Овечкин.

Александр Овечкин
Хоккей
Вячеслав Фетисов
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